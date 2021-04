Gilmara Oliveira e Brena Luane Reprodução internet

Gilmara Oliveira de Farias, de 28 anos, e Brena Luane Barbosa Nunes, de 25 anos, se conheceram ano passado pela internet. Em julho, Gilmara saiu de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde morava com a filha, em direção a Porto Real, no sul do estado, cerca de 150 km de distância. Com o tempo, o romance virou um pesadelo. Gilmara queria voltar para a cidade de origem, mas teria sido impedida por Brena.

Em entrevista ao jornal O DIA, uma familiar que não quis se identificar, informou que, aos poucos, as ligações foram ficando impossíveis. "Nós não conseguíamos falar com ela. Quando era possível, a ligação era sempre no viva-voz, e Brena ficava ao lado ouvindo tudo que ela falava", diz.

A testemunha ainda conta que Gilmara queria voltar para Duque de Caxias, mas não tinha dinheiro. "Ela chegou a pedir para a gente mandar dinheiro pra ela conseguir voltar. Mas ela teve que dar uma conta bancária da Brena pra depositarmos o dinheiro. Nós não conhecíamos a Brena, não tinha como confiar que ela ia conseguir voltar".

Ela lamenta não ter conseguido ajudar Gilmara. "Só do fato de ela nao deixar a Gilmara ter contato com a gente era dificil de entender. Nós não podíamos nos meter muito, porque era uma escolha da Gilmara. E não tinha como combinar uma fuga, porque sempre tinha que conversar ao lado da Brena".

O relacionamento abusivo entre as duas também foi levantado por Rosângela, mãe de Brena. De acordo com a sogra, nos últimos dias, Gilmara cogitou voltar para Duque de Caxias, mas Brena chegou a trancar a mulher dentro do quarto para impedir que ela fosse embora.

Brena Luane já tinha antecedente por lesão corporal. Rosângela contou que em fevereiro do ano passado, numa discussão, Brena teria dado uma facada numa ex-companheira, o que foi confirmado por vizinhos do bairro Jardim das Acácias, em Porto Real. Em outro episódio, ela chegou a quebrar o dedo de um policial militar, quando foi presa a primeira vez.

