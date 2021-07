Próximo bairro a receber a apresentação do projeto é o Jardim Real. - Divulgação

Publicado 15/07/2021 09:00

A Banda Municipal de Porto Real iniciou na última semana o projeto "Banda Musical no seu bairro" com a primeira apresentação do bairro de Fátima. A Banda percorreu parte da Rua Ceará e a Rua São Francisco e fez um show na praça central do bairro com um repertório incluindo o “Tema da vitória” e “Conquistando o Impossível”.

O Diretor de programas da Secretaria Municipal de Assistência Social Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH), Jadson Leopoldino, o professor Jajá, informou que este projeto idealizado pela equipe da secretaria têm como principais objetivos levar alegria às pessoas neste período tão difícil de pandemia e captar novos integrantes para a Banda Municipal.

O projeto vai acontecer todas as sextas-feiras, com programação até o mês de setembro. O próximo bairro a receber a apresentação é o Jardim Real. “Como é gratificante ouvir os aplausos, ver a alegria das pessoas acompanhando dos portões e janelas das casas o desenvolvimento do nosso trabalho”, disse o mastro Flávio Celso.

A Secretária de Assistência Social, Valéria Sá, disse que é motivo de muita alegria ver este resgate do trabalho da Banda Municipal, que já teve tempos áureos no município, sendo constantemente premiada em concursos. O prefeito Alexandre Serfiotis parabenizou toda a equipe da SMASDHH e afirmou que é de trabalhos assim, que ao mesmo tempo são inovadores e de resgate de tradições, que a cidade precisa.