Publicado 14/07/2021 07:00

antecipação de 12 para oito semanas a aplicação da segunda dose da vacina Astrazeneca contra Covid-19. A medida veio após a A Secretaria de Saúde de Porto Real informou que vai aderir à recomendação do Governo do Estado daa aplicação da segunda dose da vacina Astrazeneca contra Covid-19. A medida veio após a autorização do Estado em decisão tomada com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) anunciada na terça-feira (13).

Segundo a prefeitura de Porto Real, novos calendários serão divulgados com a antecipação da segunda dose. O governador do Estado, Cláudio Castro, informou que o objetivo é que tenhamos pessoas imunizadas mais rápido para evitar a infecção pela Covid-19 entre as duas doses. "Por causa das novas variantes, a decisão foi bem pensada e debatida", afirmou.

A medida que visa acelerar ainda mais o esquema vacinal e está prevista na bula da vacina. A deliberação reduz o intervalo de aplicação entre as doses da vacina Astrazeneca, e tem o apoio de um grupo de especialistas que assessoram a secretaria. "Não há perda de eficácia quando a aplicação for dentro do período entre 8 e 12 semanas. Nossa preocupação é que as doses estão paradas nos municípios e poderiam ser perdidas. E, além disso, dentro de um cenário, temos a entrada da variante Delta. Os estudos no Reino Unido apontam que, somente com a aplicação da segunda dose, é possível bloquear a possibilidade de transmissão das variantes. Temos a expectativa de que, com a redução do intervalo entre as doses, caia também o número de pessoas que não está voltando para a segunda aplicação, ressaltou o secretário de estado de Saúde, Alexandre Chieppe.