Publicado 14/07/2021 19:17 | Atualizado 14/07/2021 20:29

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) informou que identificou dois casos de síndrome gripal por covid-19 relacionados à variante Delta, após sequenciamento genômico, na cidade. De acordo com a SMS, tratam-se de dois homens de 27 e 30 anos, moradores dos bairros de Vila Isabel e Paquetá. Antes deles, uma jovem de Seropédica também se contaminou com a variante. A investigação epidemiológica está em curso pelas equipes da Vigilância em Saúde.

Segundo a pasta, a SMS segue fazendo o acompanhamento epidemiológico da pandemia na cidade e, em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde e a Fiocruz, o monitoramento da entrada de diferentes cepas.

Independentemente da variante, as medidas preventivas são as mesmas. A população deve manter o distanciamento, usar máscaras e higienizar as mãos com álcool 70 ou, quando possível, água e sabão; além das demais medidas de proteção à vida estabelecidas na Resolução Conjunta SES/SMS Nº 871 de 12/01/21, que podem ser consultadas em https://coronavirus.rio

Jovem infectada

Seropédica investiga outras pessoas com quem a mulher teve contato no ambiente de trabalho. Ainda de acordo com a secretaria, as pessoas não viajaram e a transmissão é não local. A pasta descarta que a transmissão da variante Delta tenha tido origem no município.