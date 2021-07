Protesto contra o Governo Bolsonaro no Centro do Rio - Robson Moreira / Agência O Dia

Protesto contra o Governo Bolsonaro no Centro do RioRobson Moreira / Agência O Dia

C Carolina Freitas

Publicado 13/07/2021 18:31 | Atualizado 13/07/2021 21:20

Rio - Centenas de pessoas estiveram na Candelária, no Centro do Rio, fazendo uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro e a condução do governo federal na pandemia da covid-19 que, até esta terça-feira deixou 535.838 brasileiros mortos. No estado, 56.947 pessoas já perderam a vida para a doença.

O protesto, que foi convocado por movimentos sociais e centrais sindicais, foi até a Cinelândia. A grande maioria usava máscaras mas havia pontos de aglomeração. Ao final, houve um princípio de confusão e equipes da Polícia Militar estiveram no local para acompanhar os manifestantes. Duas pessoas foram encaminhadas à 5ª DP (Centro) por pichar as paredes da Câmara Municipal.

Na manifestação era possível ver faixas com dizeres como: "Parem de nos matar" e "Fora Bolsonaro". Além disso, havia um boneco inflável do ex-presidente Lula. As pessoas também seguravam cartazes pedindo o impeachment do presidente.

Um vídeo feito pelo DIA mostra os protestantes carregando diversas bandeiras enquanto gritam: "Povo na rua, Bolsonaro vai cair.

Centenas de pessoas estão na Candelária neste momento protestando contra o governo Bolsonaro. No local, é possível ver faixas pedindo o impeachment do presidente.



Crédito: Robson Moreira / Agência O Dia#ODia pic.twitter.com/fWrk4BS19e — Jornal O Dia (@jornalodia) July 13, 2021

De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), o trânsito na região foi intenso e os motoristas deveriam procurar outras alternativas para fugir do engarrafamento.