Mulher morreu dentro de mercado em São Conrado, na Zona Sul do RioReprodução/Twitter

Publicado 13/07/2021 23:06

Rio - Uma mulher morreu, na tarde desta terça-feira, dentro de um supermercado em São Conrado, Zona Sul do Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 16h35 para retirar o corpo da mulher, identificada como Evangelista D. Argentina, de 60 anos. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

De acordo com a corporação, a mulher já estava morta no momento do acionamento. Nas redes sociais, circula uma fotografia em que mostra o corpo da vítima coberto por um plástico vermelho. Clientes do supermercado Supermarket foram afastados por carrinhos, que interditavam o corredor em que ela morreu.



O DIA tentou contato com o Supermarket, mas não obteve retorno. O espaço está aberto para manifestações.