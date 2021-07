Comercialização dos produtos foi alvo de denúncias de consumidores dos supermercados - Divulgação

Comercialização dos produtos foi alvo de denúncias de consumidores dos supermercados Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 20:28

Rio - A Polícia Civil prendeu três pessoas em ação contra rede de supermercados que comercializava produtos vencidos, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Segundo a corporação, que atuou ao lado do Procon do município, as prisões em flagrante aconteceram, nesta terça-feira, após denúncias de clientes de três unidades da rede "Ideal" se queixando de que os estabelecimentos comercializavam produtos vencidos.

Ao chegarem em três unidades da rede de supermercados, no Campo Redondo, bairro Fluminense e bairro Alecrim, as infrações foram constatadas. Os três presos eram responsáveis pelos três estabelecimentos. Nos locais, os agentes descartaram mais de 400 kg de mercadoria fora da validade, mal armazenados ou em local sem condições de higiene.



Além da infração da venda dos alimentos alvo das denúncias, os agentes da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) também constataram que duas das unidades utilizavam o mesmo CNPJ, o que caracteriza crime contra economia popular e crime contra ordem econômica e tributária.



De acordo com a Polícia Civil, os presos irão responder pelo crime de vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo. A pena para a infração pode varia de 2 a 5 anos de prisão, ou multa. Já os estabelecimentos foram autuados pelo Procon e terão um prazo de 15 dias para apresentar defesa.