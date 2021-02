Após a explosão, criminosos violaram o cofre e roubaram uma quantia de dinheiro em espécie do estabelecimento Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 09:30 | Atualizado 15/02/2021 13:32

Rio - Uma explosão atingiu uma loja da rede de supermercados Rede Economia do bairro do Rocha, Zona Norte do Rio, por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (15). De acordo com a Polícia Militar, criminosos entraram no estabelecimento, localizado na Rua Ana Neri, arrombaram o cofre e roubaram uma quantia de dinheiro ainda não contabilizada.

Segundo relatos de moradores nas redes sociais, foi possível ouvir o barulho intenso e o tremor da explosão nos arredores, causada pelos criminosos. Estilhaços de vidro ficaram espalhados na marquise da entrada do estabelecimento. Um caixa eletrônico e a porta de alumínio do mercado ficaram totalmente destruídos. Apesar da violência da ação, ninguém ficou ferido.

Publicidade

Militares do 3º BPM (Méier) foram ao local e a ocorrência está com a 25ª DP (Engenho Novo). Agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os autores do crime. Segundo a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para apurar o fato e a perícia realizada no local.