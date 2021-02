Denise Rocha critica Projota Reprodução/Instagram

Publicado 02/02/2021 19:37 | Atualizado 02/02/2021 19:37

Pelo visto, a advogada e modelo Denise Rocha, vice-campeã da sexta edição do reality show "A Fazenda" e uma das capas da revista "Playboy", não viu com bons olhos os elogios de Tiago Leifert para cima de Projota, na noite de domingo, enquanto se formava o paredão do "BBB 21". Aproveitando o momento do voto do brother no confessionário, o apresentador o parabenizou por ter conversado com o ex-"Malhação" Lucas Penteado e tê-lo aconselhado após a confusão generalizada durante a festa da herança africana, na madrugada de sábado (30).

No melhor estilo metralhadora giratória, ela não poupou o rapper. "Projota se fazendo de santo e família no 'BBB'. De santo, não tem nada. É safado, dá em cima e não respeita a esposa. Pronto, falo mesmo", disse, sem dar mais detalhes. O assunto repercutiu no Twitter e dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas disseram "Que babado é esse?" e "as máscaras caem, porque o jeito que ele compactua contra o cara que é fã e acredita na índole dele é de partir o coração", outros contestaram: "Por que esperar o cara ir para o reality para contar?" e "se não vier com provas, não acredito, não". É eita atrás de eita!



