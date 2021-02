Promoção de cerveja do Guanabara vai até o dia 4 de março Marcio Mercante / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 13:47

Neste ano, o Carnaval não será o mesmo. Por conta da pandemia do coronavírus (covid-19), os blocos não vão para a rua e o Sambódromo Marquês de Sapucaí não terá seus desfiles. Mas, ainda que o feriado deste ano seja diferente, a comemoração pode acontecer dentro de casa, sem aglomeração e com segurança. Para isso, os supermercados prepararam promoções para as famílias aproveitarem os dias de descanso. Confira as ofertas abaixo:

O supermercados Mundial, por exemplo, oferece diversas promoções em bebidas destiladas. Há opções como "Topo Chico" da Coca-cola e Skol Beats GT, da Ambev. Com o aumento da busca por esses produtos, a rede passou a olhar com outros olhos este segmento e enxergar a oportunidade de expandir o mix de produtos, é o que revela Rodrigo Castro, responsável pela compra dos destilados.



"Sentimos que nossos clientes começaram a comprar mais bebidas destiladas para fazer drinks em casa, e assim começamos a pesquisar mais e correr atrás das últimas novidades do mercado para oferecer o que há de melhor qualidade", afirma.

Publicidade

Até dia 14, a Topo Chico (310ml) está com 30% de desconto, de R$ 5,79 por R$ 4,05, vodka Smirnoff n21 (998ml) de R$ 34,90 por R$ 29,90. Já até dia 18, o consumidor pode encontrar ofertas de whisky importado Teacher´s (1L) por R$ 39, whisky importado White Horse (1L) por R$ 63,99, vodka Vorus tradicional (1L) por R$ 19,90, gin Amazzoni (750ml) por R$ 89,90 e gin Beefeater (750ml) de R$ 99,90 por R$ 89,90.

No Superprix, há opções de promoções para a família preparar um churrasco em casa. Há picanha suína temperada Sulita congelada (1,2kg) por R$ 34,68, alcatra pedaço (500g) de R$ 17,45 por R$ 16,45, contra Filé pedaço (500g) por R$ 21,45, drumette de frango congelado (1kg) por R$ 15,99, linguiça mista Perdigão (500g) de R$ 9,50 por R$ 9 e arroz Carreteiro parboilizado (1 Kg) por R$ 5,99.

Publicidade

A rede também preparou ofertas de cerveja Stella Artois (275ml) - Long Neck - de R$ 4,19 por R$ 3,99, Colorado Ribeirão (600ml) de R$ 10,99 por R$9,99, lata de Budweiser (269ml) de R$ 2,69 por R$ 2,29 e lata de Antarctica (473ml) de R$ 3,59 por R$3,49.