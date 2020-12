Covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 10:45 | Atualizado 14/12/2020 15:56

Rio - O presidente da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ), Fábio Queiróz, se reuniu com o governador Claudio Castro para definir que os supermercados do Estado serão usados como pontos de vacinação contra a Covid-19.

A ação, proposta por Queiróz, é de que as lojas auxiliem no processo de vacinação cedendo seu espaço. Segundo a ASSERJ, os detalhes da iniciativa serão aprofundados em uma reunião - ainda sem data definida - entre a associação e a Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Publicidade

"A gente tava junto no início da pandemia, onde corajosamente garantimos o abastecimento da população, e estaremos juntos no fim da pandemia no ato de vacinação, dentro dos supermercados. Eu agradeço a cada supermercadista por eu poder ser um porta voz para o governo de algo tão importante dentro da pandemia", afirmou o presidente da ASSERJ.

Em nota, a assessoria da ASSERJ informou que será um plano inteligente para comtemplar todo o Estado, todos os municípios. Não serão todos os associados da ASSERJ que servirão de pontos de vacinação, mas já estão tendo a adesão de supermercadistas que tem lojas em todo o estado.