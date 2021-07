Acidente aconteceu na Alameda São Boa Ventura, em Niterói - Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 19:42 | Atualizado 07/07/2021 09:23

Rio - Uma pessoa morreu e outras 15 ficaram feridas durante um acidente na Alameda São Boaventura, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, na noite de terça-feira. Segundo a prefeitura, uma carreta que transportava um guindaste perdeu o controle e atingiu ônibus e veículos de passeio que também transitavam pela via. Com a colisão, o ônibus rompeu o canteiro central e parou atravessado do outro lado da pista, no sentido São Gonçalo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os quartéis do 3º GBM (Niterói) e 20º GBM (São Gonçalo) foram acionados para a ocorrência por volta das 18h30 e socorreram as vítimas. A direção do Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) recebeu 13 pacientes. Sandra Gomes Gouveia, de 70 anos, foi a óbito. O marido, José Gilson Mendonça, segue internado em estado grave. Outras 11 pessoas receberam alta.

Já Edielene Souza, de 51 anos, Margareth Ribeiro, 48, e Eliane Varga, 56, foram socorridas para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Elas também foram atendidas e liberadas.

Por conta do acidente, a Alameda São Boaventura chegou a ser interditada no sentido São Gonçalo, mas foi liberada por volta das 23h. Até a noite de terça, a via sentido Niterói continuava com desvio pela Rua Teixeira de Freitas.

ATENÇÃO! 23h15: Trânsito liberado na Alameda São Boaventura, sentido São Gonçalo, após remoção do ônibus envolvido em grave acidente. No sentido Niterói a via continua interditada, com desvio pela Rua Teixeira de Freitas. Operadores da @NITTRANS orientam o trânsito no local. pic.twitter.com/KG3hi1uGve — NITTRANS (@NITTRANS) July 7, 2021