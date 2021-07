Buda Beach, em Cabo Frio - REPRODUÇÃO/GOOGLE STREET VIEW

Por Yuri Eiras

Publicado 07/07/2021 08:20 | Atualizado 07/07/2021 10:38

Rio - Uma mulher acusa de estupro funcionários do Buda Beach, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, boate cujos sócios são o deputado estadual Filippe Poubel (PSL) e um policial militar que se apresenta como Capitão Diogo. O estupro teria ocorrido em maio, durante um evento no estabelecimento. A Polícia Civil investiga o caso.

Em relato ao 'RJ2', da TV Globo, a mulher contou que tomou drinks alcóolicos e foi para o segundo andar da boate. "Eu tinha uma ideia que o segundo andar era tipo uma espécie de área VIP, camarote, algo assim que me chamaram, não lembro realmente como fui parar lá. Lembro quando uma amiga chegou lá em cima tentou me acordar, não consegui e vi um vulto, um deles estava de uniforme", disse ela. O estupro teria ocorrido nesse espaço. Diogo, sócio do estabelecimento, nega a acusação e afirma que os dois funcionários citados pela mulher não trabalhavam no Buda Beach, mas em outra casa, que também pertence ao grupo.

Um amigo da mulher que denunciou o estupro afirmou ter sido agredido pelos seguranças da boate ao tentar buscar ajuda à amiga. O homem diz que o próprio deputado, que estava no local, chegou a gritar ofensas homofóbicas "Tinha cerca de sete seguranças ali dele (Filippe Poubel) mesmo, eles me seguraram, tentando me agredir, me deram como se fosse um mata-leão. Estavam o tempo todo usando palavras de injúria e homofobia. E ele gritava, dava pra ouvir perfeitamente", contou ao 'RJ2'.

O deputado Poubel (PSL) gravou um vídeo em que afirma não ter visto "qualquer tipo de agressão" durante o evento, e que não é homofóbico. "Tenho inclusive pessoas no meu gabinete que são homossexuais", afirmou o deputado. Poubel disse não ter sido notificado oficialmente para depor, mas que irá procurar a Polícia Civil espontaneamente para prestar esclarecimentos.

"Estava no local, sim, cuidando de questões administrativas. Não presenciei qualquer tipo de agressão e repudio qualquer tipo de violência contra a mulher. Embora não tenha recebido nenhuma notificação oficial, me comprometo a prestar de maneira voluntária todos os esclarecimentos possíveis, por ser o principal interessado na verdade. Não sou homofóbico. Tenho inclusive pessoas em meu gabinete que são homossexuais. Meu compromisso sempre será com a verdade e com o respeito às individualidades", disse o parlamentar no vídeo.