Jairinho e Monique - Reprodução

Jairinho e MoniqueReprodução

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 21:17

Rio - Um relatório realizado pelo Ministério Público do Rio concluiu que Jairinho e Monique Medeiros não receberam regalias no Presídio José Frederico Marques (SEAPFM), em Benfica, no dia em que foram presos por envolvimento na morte de Henry Borel, de 4 anos. A Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos analisou duas situações, com base em denúncias: O tempo em que o casal permaneceu junto dentro do presídio e o fato de que o vereador recebeu um sanduíche de um diretor da unidade.



"Evidencia-se que a própria Polícia Civil não demonstrou restrições quanto à manutenção do contato entre os presos, não sendo de se exigir da SEAP tratamento em contrário sob a perspectiva da instrução criminal. (...) Todavia, as circunstâncias do caso, a ausência de impacto negativo na disciplina, estabilidade institucional ou prejuízo à gestão operacional justificam e afastam a incidência de aplicação de multa convencionada no termo de ajustamento de conduta, assim como inibem a caracterização de regalia indevida ou de ato sujeito a medidas de responsabilização civil sob a perspectiva da Lei de Improbidade Administrativa", diz parte do documento.



Publicidade

Quanto ao fornecimento de alimento ao vereador, o relatório apontou que "o simples fornecimento de sanduíche com características típicas da alimentação fornecida na SEAPFM à pessoa presa submetida ao procedimento de audiência de custódia não apresenta elemento hábil à configuração de regalia indevida ou tratamento diferenciado ao apenado".

Câmara dos Vereadores aprova cassação de Dr. Jairinho