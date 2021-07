Acidente entre moto e BRT - BRT/ Divulgação

Publicado 07/07/2021 18:48

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio do BRT Rio, informou que um motociclista invadiu a pista exclusiva do BRT no corredor Transcarioca e colidiu com um articulado por volta das 17h desta quarta-feira. O acidente ocorreu após a Estação Pedro Taques, sentido Alvorada.

De acordo com o consórcio, o motociclista ficou ferido, foi atendido pelos bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. O estado de saúde dele não foi divulgado. A operação está sendo feita com desvio para a pista de rolamento no local do acidente.

Segundo o BRT, Desde janeiro, já foram mais de 50 invasões à pista exclusiva que acabaram em acidentes com BRTs. Se forem somadas outras infrações, como conversão proibida e avanço de sinal, o número de colisões com articulados totalizam cerca de 160. Os trechos onde são registradas mais infrações são do Terminal Alvorada até o Pontal e em todo o corredor Transcarioca.

O BRT Rio faz campanhas permanentes em suas redes sociais alertando para os perigos da invasão à pista exclusiva e da conversão proibida e reitera a conscientização necessária por parte de todos - motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres - para evitar esse tipo de acidente.