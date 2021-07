Material apreendido com os criminosos - Polícia Civil / Divulgação

Publicado 07/07/2021 18:04

Rio - Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa) prenderam, nesta quarta-feira, dois traficantes foragidos da Operação Futebol Clandestino realizada no Sul do estado, há duas semanas. A dupla foi capturada no município de Porto Real, após monitoramento e levantamento de informações de inteligência da unidade policial.

De acordo com a polícia, os agentes cercaram o imóvel, onde os homens estavam escondidos, no bairro Colinas. Eles tentaram fugir, mas foram detidos e ofereceram a quantia de R$ 500 mil aos agentes envolvidos na ação para não serem presos. Na ocasião, também houve apreensão de um fuzil, uma pistola, munições de calibres distintos, roupa camuflada, um veículo roubado, além de diversos pinos de cocaína e trouxinhas de maconha.

Ainda segundo os policias, os criminosos são integrantes de uma quadrilha que atua nas cidades de Barra Mansa, Porto Real, Resende, dentre outras do Sul Fluminense. A dupla é suspeita de participar do homicídio de um policial militar de São Paulo e de um advogado no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Os presos vão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção ativa, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Ambos foram encaminhados para o sistema penitenciário, onde ficarão à disposição da Justiça.