Bibi do Amazonas, em prisão de 2019. Ela estaria escondida no Rio - Divulgação

Por Bruna Fantti

Publicado 18/06/2021 08:52 | Atualizado 18/06/2021 10:21

O DIA noticiou ontem, Rio - Desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, a Polícia Civil busca traficantes de outros estados que passaram a usar o Rio de Janeiro como base para gerenciar o tráfico em seus locais de origem. Conformenoticiou ontem, cerca de cem criminosos passaram a migrar para favelas cariocas . Os ataques no Amazonas, no início do mês, teriam partido de criminosos que estavam no Rio, segundo as investigações.

A reportagem teve acesso, com exclusividade, a um relatório que aponta os locais onde esses traficantes estariam baseados. Confira:

1) Complexo da Penha:

Estão sendo procurados os traficantes Sidmar Soares dos Santos, o Bolota; Gabriel Simões dos Santos, CL; Wallace Oliveira Silva, Nego Wallace; Edson Santos Cajado, Safado; Adelson Fonseca Oliveira, Delsinho; Alessandro Barbosa dos Santos.

Bolota passou a figurar como uma das cartas do baralho do crime baiano em 2019 Divulgação Eles são integrantes do tráfico de drogas do município de Itabuna, do Estado da Bahia, da organização Raio A, uma célula do Comando Vermelho. Bolota figura no Baralho do Crime, o disque-denúncia baiano, desde junho de 2019. Representado pelo 'Às de Copas', ele é procurado por tráfico e sua área de atuação, segundo a polícia local, é a região sul da Bahia.

Também com base no Complexo da Penha, mas de origem do Amazonas, estão escondidos:

kaio Wuellington Cardoso dos Santos, vulgo Mano Kaio. Ele seria o responsável pelas ordens dos ataques a Manaus no início do mês, além de gerenciar lavagem de dinheiro da facção de R$ 126 milhões.

Ednelson Pereira dos Santos; Adalberto Salomão da Silva. Conhecido como Professor, em referência à série Casa de Papel, ele atua como elo com os demais países para armas e drogas.

Luciana Uchoa Cardoso, a Bibi do Amazonas. Com apelido inspirado no personagem interpretado pela atriz Juliana Paes, Luciana seria responsável pela logística de drogas oriundas da Colômbia, pela rota fluvial.

Também no Complexo da Penha, mas do estado do Pará, estariam:

Carlos Alexandre de Oliveira Rua, o Xande.

2) Complexo do Alemão:

Do Estado do Alagoas, estariam os traficantes José Emerson da Silva, o Nem Catenga, que um dos líderes do Comando Vermelho.

3) Complexo de Manguinhos:

Manoaldo Falcão Costa Junior, o Gordo Galoso, é oriundo do Sul da Bahia e estaria no Complexo de Manguinhos Divulgação Manoaldo Falcão Costa Júnior, o Gordo Paloso, também da célula Raio A. Ele é apontado como uma das lideranças do tráfico da facção nordestina e atuava na região de Itabuna, no sul da Bahia. O 'Rei de Paus' do baralho do crime baiano também é investigado por crime de homicídio.

4) Complexo da Maré:

Alexandro Santos, o Sandrinho; Roney Machado, o RRzinho; Johnson Barbosa, o Playboy ou Pequeno. Há informação de que a Bibi do Amazonas também possa se esconder no conjunto de favelas.

5) Rocinha:

Do Estado do Pará:

Rafael Corrêa da Costa, Rafinha; Mauri Costa, o Déo; André Sena Barbosa; Júnior HIV.