Bibi e Carine de 'A Força do Querer' e a discussão entre Lumena e Carla Diaz

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 14:19 | Atualizado 31/01/2021 14:41

Rio - Os espectadores do 'BBB 21' já vêm reclamando dos comportamentos de Lumena dentro da casa. Constantemente a baiana se exalta nas discussões e foi isso o que aconteceu enquanto Carla Diaz tentava acalmá-la. Gritando, a psicóloga afasta a atriz, que sai assustada. Ao ver a cena da briga, no entanto, quem resolveu se meter na história foi Bibi Perigosa, ou melhor, Juliana Paes.

A atriz ficou indignada ao ver a colega de trabalho - e rival em cena - ser maltratada e brincou fazendo referência à novela 'A Força do Querer', que está reprisando na Globo. "Ahhhhhhhhhh não dou conta não! Vou ativar o modo Bibi... Me segura gente!!!!!!!!!!! Só eu posso gritar com a pequena!", escreveu em um comentário do Instagram.