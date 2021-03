Fabiana Escoba, a Bibi Perigosa Reprodução Instagram

Por iG

Publicado 26/03/2021 10:18

São Paulo - Fabiana Escobar, a verdadeira Bibi Perigosa, entrou na Justiça contra a Globo novamente. Após tentar impedir a reprise de "A Força do Querer", a mulher que inspirou a personagem de Juliana Paes na trama de Glória Perez afirma que não recebeu o valor correto referente às vendas da novela para emissoras estrangeiras.

fotogaleria

Publicidade

Segundo o site Notícias da TV, Fabiana estranhou uma grande diferença no valor que recebeu para algumas vendas de "A Força do Querer" para o exterior. Ela teria recebido R$ 304.617,54 em uma única parcela pela venda para uma emissora portuguesa. Já pela venda para um canal dos Estados Unidos o valor pago a Bibi foi de apenas R$ 1.906,68. Pela comercialização para uma emissora armênia-russa foi ainda menos, somente R$ 1.386,75 em cinco parcelas.

"Tem algo muito estranho aí nessa história. O juiz já mandou a Globo apresentar esses contratos, mas ela não quer. Ou seja, afrontou o juiz. Agora o problema é entre eles. Mas eu faço questão de receber tudo o que me é de direito. Eu sei que eles vão tentar todas as manobras para atrasar o processo. Mas é até bom, porque quanto mais demora, maior é juros que terão que me pagar quando eu ganhar esse processo", diz Fabiana.

Publicidade

O último pagamento que a Globo fez para a verdeira Bibi Perigosa foi em novembro de 2020. Ela recebeu R$ 1006,40 da última parcela referente à reprise de "A Força do Querer". Segundo a emissora, Fabiana entra na Justiça por não entender como funcionam as negociações por direitos autorais.

"A autora [Fabiana] deixa transparecer, em suas manifestações, ser totalmente estranha ao mundo artístico e de direitos autorais, prevendo obter ganhos milionários com a cessão de direitos por ela concedida à ré [Globo], ignorando por completo a realidade do mercado e o fato de a emissora ter celebrado com ela o Termo de Cessão por mera liberalidade", diz a Globo no processo.