Deputado e PM brincando após acusação de estuproReprodução

Por iG

Publicado 07/07/2021 17:15

Rio - Na noite da última terça-feira (6), o deputado Filipe Poubel (PSL) e o capitão da PM Diogo Souza da Silveira postaram fotos em que estavam na boate Buda Lounge, local onde uma denúncia de estupro é investigada. Os amigos são sócios do estabelecimento que fica em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

A dupla aparece brindando em uma das imagens. Em outra, que teria sido tirada no dia do suposto estupro, Diogo cobriu o rosto da suposta vítima e escreveu: “Só aguardando as verdades dos fatos! Toda a verdade! Quem não deve não teme!”.



O deputado já foi intimado, mas ainda não prestou depoimento. O PM Diogo disse que foi procurado “insistentemente” pela mulher durante a festa, mas que se afastou dela. Os funcionários suspeitos de estupro prestaram depoimento e negaram as acusações.

De acordo com as primeiras informações, o estupro teria ocorrido no dia 8 de maio, na boate que não poderia estar funcionando à época por conta das restrições relacionadas à pandemia. A vítima contou ao RJTV que depois de consumir grande quantidade de bebida alcoólica, ela conta ter ficado inconsciente, momento em que teria sofrido o abuso por parte de dois funcionários da casa.