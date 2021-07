Empreendimento vai ficar localizado no bairro Santo Cristo - Divulgação/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 16:09

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, participou nesta quarta-feira (7) do anúncio do segundo empreendimento residencial do Porto Maravilha, um mês depois de o primeiro ter sido lançado. O novo investimento marca a consolidação da Região Portuária como foco do mercado imobiliário e em trazer pessoas para morar ao lado do Centro da cidade. Todas as unidades do primeiro foram vendidas em pouco mais de duas semanas.



"Quanto mais a cidade cresce para áreas sem infraestrutura, distantes dos locais de trabalho, pior será essa cidade. Se isso acontecer, as pessoas vão ficar mais tempo dentro dos transportes públicos ou engarrafadas no trânsito. A prefeitura vai ter que construir mais escolas, postos de saúde, ou seja, o custo com a manutenção aumenta. Aqui você tem uma área no centro da metrópole com toda a infraestrutura do mundo, que tem escola, hospital, posto de saúde, transporte público abundante e de qualidade na porta. A cidade tem que comemorar isso", declarou Paes.



O empreendimento vai ficar localizado na esquina das ruas Cordeiro da Graça e Equador, no Santo Cristo. A Cury Construtora comprou por R$15 milhões o terreno de 7.175 metros quadrados, do fundo de investimento da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp), empresa pública do município. Além disso, a construtora teve que desembolsar R$21 milhões na compra de Certificados do Potencial Adicional de Construção (Cepacs).



"Sempre focamos para que se tenham lançamentos residenciais aqui nessa região, queremos gente morando no Centro do Rio de Janeiro. Esse é um projeto que sempre dissemos que era viável e possível. Nós vamos priorizar essa região da cidade. Quem topar investir, fazer lançamento e comprar imóvel no Centro da cidade vai ter uma região valorizada pela prefeitura", afirmou o prefeito.



"Anunciar o segundo residencial em tão pouco tempo após o primeiro é mostrar que o Porto Maravilha, ao contrário do que muitos andam dizendo por aí, não foi um projeto que fracassou. A revitalização que esta região passou e ainda passa com a arte urbana, por exemplo, está longe de ser um fracasso. Muito pelo contrário: é um sucesso. E este sucesso é coroado com o momento que vivemos", comemorou o presidente Cdurp, Gustavo Guerrante, que acredita que o Porto Maravilha vive um momento de grande retomada de investimentos.



O segundo residencial da região portuária deverá contar com mais de 700 unidades de um, dois e três quartos, além de um espaço de coworking para moradores, com vista para a Baía de Guanabara no último andar. O vice-presidente comercial da Cury Construtora, Leonardo Mesquita, reforçou o compromisso em ajudar o Porto Maravilha a atingir um de seus objetivos principais, como um local para se morar perto do trabalho.



"É uma realidade que chegou para ficar. Acreditamos muito no potencial da região, com mobilidade, lazer e comodidade para seus futuros moradores. Por isso é um prazer anunciar que seremos responsáveis também pelo desenvolvimento do segundo empreendimento residencial do Porto Maravilha", afirmou Leonardo.



No início do mês passado, a Cury Construtora lançou a primeira fase do Rio Wonder, primeiro empreendimento residencial do Porto Maravilha, e vendeu todas as 470 unidades em pouco mais de duas semanas. A construtora planeja lançar em breve a segunda fase do projeto.