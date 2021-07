Ricardo Carneiro Essucy foi preso nesta terça-feira (6) e condenado a 39 anos pelo crime de homicídio qualificado - Divulgação / Polícia Civil

Ricardo Carneiro Essucy foi preso nesta terça-feira (6) e condenado a 39 anos pelo crime de homicídio qualificado Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 13:02 | Atualizado 07/07/2021 14:45

Rio - Ricardo Carneiro Essucy, acusado de matar dois policiais militares na cidade de Rio das Ostras, na Região dos Lagos, em 2009, foi preso por policiais civis da 6ª DP (Cidade Nova), na terça-feira (6), em Copacabana, Zona Sul do Rio. A ação foi feita após um monitoramento de 20 dias e cruzamento de dados de inteligência, comandado pelo delegado titular Dr. Fabio Souza.

Ricardo teria se desentendido com uma outra pessoa por causa de uma vaga de estacionamento no Centro de Rio das Ostras. Ele foi abordado por policiais militares que solicitaram a documentação dele. Irritado, ele teria dito que pegaria documentos no automóvel, dentro do porta-luvas, quando sacou uma pistola calibre 380 e executou o sargento Rogério Barberino, de 46 anos, e o soldado Leandro de Moura Teixeira, de 25.



O acusado estava acompanhado do filho de 10 anos e após atirar nas vítimas ainda efetuou novos disparos contra um guarda municipal que estava a poucos metros do local do crime, que tinha tentado intervir na execução dos policiais. O guarda não sofreu ferimentos.

Publicidade

De acordo com a investigação, o homem já havia sido preso pelo crime em flagrante e teria recebido a pena de 39 anos, mas ficou foragido após receber o benefício de responder pelo crime em liberdade. Após ser capturado novamente, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.

Ricardo Carneiro Essucy foi preso nesta terça-feira (6) e condenado a 39 anos pelo crime de homicídio qualificado Divulgação / Polícia Civil