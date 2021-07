Parentes da idosa que morreu em acidente na Alameda estiveram no hospital na manhã desta quarta. Carro ficou destruído - REGINALDO PIMENTA/AGENCIA O DIA

Parentes da idosa que morreu em acidente na Alameda estiveram no hospital na manhã desta quarta. Carro ficou destruídoREGINALDO PIMENTA/AGENCIA O DIA

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 12:32 | Atualizado 07/07/2021 15:05

Rio - José Gilson Mendonça, um dos 15 feridos no acidente entre um caminhão, dois ônibus e três carros na noite de terça-feira, em Niterói, segue internado em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima. A esposa de José, Sandra Gomes Gouveia Corrêa, de 70 anos, foi a única vítima fatal do acidente. Ela chegou a ser levada até a unidade, mas não resistiu. Eles estavam em um dos veículos atingidos pelo caminhão, que trafegava pela Alameda São Boaventura. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle e atravessou a pista. O carro onde estava o casal ficou destruído.

fotogaleria

Publicidade

Na manhã desta quarta-feira (7), familiares estiveram no hospital onde José Gilson segue internado. O corpo de Sandra foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do município. Ainda não há informações sobre o enterro da idosa. As outras 11 pessoas que foram encaminhadas ao Azevedo Lima após o acidente já foram liberadas. Outras três, levadas ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, também receberam alta.

Um inquérito foi aberto pela 78ª DP (Fonseca), que apreendeu o caminhão e vai periciá-lo. Uma perícia também foi realizada no local, ainda na terça-feira. O motorista do caminhão prestou depoimento, e testemunhas e vítimas seguem sendo ouvidas.