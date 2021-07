Secretário de Saúde do Rio alerta que repescagem ampla não seguirá para a próxima semana - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Secretário de Saúde do Rio alerta que repescagem ampla não seguirá para a próxima semana Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 18:36

Rio - Após a repercussão dos casos em que cariocas estariam escolhendo o tipo de vacina contra a covid-19 para tomar, os chamados "sommeliers de vacina", o secretário de Saúde, Daniel Soranz, informou que a repescagem aos sábados vai permanecer até o próximo sábado, dia 17, e que a repescagem ampla durante a semana não vai se repetir. De acordo com o secretário, há uma preocupação com as pessoas que trabalham ou estão doentes e por isso não conseguem comparecer aos postos de saúde para receber o imunizante.



Na próxima semana, a repescagem ampla não acontecerá, haverá somente a repescagem no sábado. No entanto, segundo a secretaria de Saúde do Rio, a tendência é que as repescagens fiquem cada vez mais espaçadas. O calendário de vacinação para a próxima semana ainda não foi fechado.

Publicidade

O secretário aumentou a repescagem para todos os dias dessa semana , pois, segundo ele, é muito importante que pessoas com mais de 40 anos se vacinem o quanto antes. "É um grupo que corresponde a 45% dos casos de internação por covid-19 na cidade hoje e a gente espera muito que elas se vacinem e alcancemos uma cobertura de 90% de vacinação em todos os grupos. A partir dessa semana, que a gente finaliza o grupo de 40 anos, a gente vai ser obrigado a reduzir os dias de repescagem e recomendamos que a pessoa volte a vacinar no seu dia específico. Quanto antes ela se vacinar, mais cedo ela vai estar protegida contra a covid-19. Ela vai deixar de estar correndo risco e colocando em risco a vida de sua comunidade".

Soranz também disse que há um planejamento de que na semana do dia 19 tenha uma nova repescagem durante a semana, mas não como foi a dessa semana, com todos os dias disponíveis.

Publicidade

Seguindo o novo calendário, pessoas com até 40 anos terão sido vacinadas até o fim da próxima semana. Na segunda (6) e na terça (7) pessoas de 42 anos foram chamadas, nesta quarta (8) é a vez de quem tem 41, na quinta, sexta e sábado, as pessoas de 40 anos. Sábado será dia de repescagem. Na segunda começa a imunização de quem tem 39 anos e na sexta-feira já são vacinados os que tem 37 anos.