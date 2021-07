Ilha de Paquetá teve vacinação em massa contra a covid-19 - fotos Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 19:01

Rio - A Secretaria de Saúde do Rio divulgou os resultados preliminares da pesquisa "PaqueTá Vacinada", realizada em parceria com a Fiocruz, nesta quarta-feira (7). De acordo com os dados, houve grande adesão da população, com mais de 2,3 mil exames de sangue realizados. A análise das amostras coletadas mostrou que, dentre as pessoas residentes da ilha que já haviam sido vacinadas contra covid-19 antes da imunização em massa, 90% apresentaram anticorpos para a doença.



Além disso, cerca de 40% dos adultos não vacinados antes da pesquisa e 21% das crianças e adolescentes já haviam tido contato prévio com o vírus e apresentavam anticorpos. "Com isso, é possível afirmar que a vacinação já contribui de forma significativa para a proteção da população a partir da primeira dose - o que não descarta a importância da dose de reforço para completar a imunização", informou a secretaria.

