Prefeitura anunciou repescagem da vacinação contra a covid-19 - Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 16:34 | Atualizado 05/07/2021 16:38

Rio - A Prefeitura do Rio informou que até o próximo sábado (10) haverá a repescagem da vacinação contra a covid-19 para todos os cariocas com 40 anos ou mais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, quem perdeu a data de vacinação por idade poderá buscar os postos durante todos os dias desta semana, no período da tarde, de terça a sexta, e durante a manhã de sábado. Além disso, gestantes, puérperas e lactantes poderão se vacinar nos dias 6, 9 e 14.



A cidade do Rio avançou em 20 dias o calendário de vacinação contra covid-19 . A meta, segundo o prefeito Eduardo Paes, é vacinar toda população com mais de 18 anos da capital até meados de agosto. Antes do anúncio, feito na quinta-feira (1), a previsão era concluir a imunização de adultos com a primeira dose até o dia 31 do mesmo mês.

"Havendo mais vacina a gente teria condições de acelerar muito mais. Mas de qualquer maneira já estamos muito adiantados, inclusive em relação ao segundo calendário que propusemos, em que todos vacinados até o dia 31 de agosto. Vamos adiantar cerca de 20 dias em relação ao último calendário”, garantiu o prefeito .



Seguindo o novo calendário, pessoas com até 40 anos terão sido vacinadas até o fim da próxima semana. Na segunda (06) e na terça (07) pessoas de 42 anos, na quarta (08) é a vez de quem tem 41, na quinta, sexta e sábado, as pessoas de 40 anos. Sábado será dia de repescagem. Na segunda começa a imunização de quem tem 39 anos e na sexta-feira já são vacinados os que tem 37 anos.