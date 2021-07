Moradores teriam denunciado ataque á tradicional fábrica de refrigerantes de São Gonçalo - Reprodução Maps Google

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 19:59

Rio - Dois suspeitos foram encontrados mortos após confronto entre a PM e criminosos nesta segunda-feira, no bairro Santa Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com registro da corporação, os policiais foram acionados por moradores do bairro que teriam denunciado um ataque de criminosos à fábrica de refrigerantes "Mineirinho", na rua Clóvis Bevilácqua.

Ao chegarem no local, os PMs do 7º BPM (São Gonçalo) teriam se deparado com o grupo de criminosos que dispararam contra as viaturas. Segundo a Polícia Militar, os agentes revidaram ao ataque e, após o confronto, encontraram dois suspeitos feridos próximo ao local, em área de mata. Com eles, foi apreendida uma pistola 9 mm, um carregador, dois radiotransmissores e drogas.

De acordo com o relato de moradores da região, o ataque seria uma ameaça de traficantes locais que vêm tentando extorquir os proprietários de empreendimentos que funcionam no bairro.