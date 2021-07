Ação da Operação Lei Seca - Divulgação / Magno Segllia

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 19:10

Rio - Neste fim de semana, de sexta-feira a domingo (2 a 4/7), 1.500 motoristas foram abordados pela Operação Lei Seca em 22 blitzes de fiscalização e 693 deles estavam embriagados, ou seja, 46,2%. O total de abordados inclui os motoristas e as pessoas indicadas pelos próprios motoristas para substituir a direção em casos de alcoolemia.



Na região serrana, os índices de alcoolemia foram muito elevados. Nesta última sexta-feira (2), em Petrópolis, 65 pessoas foram abordadas e 29,24% estavam embriagados. O recorde de sexta-feira foi registrado na Rua Ten. Luiz Meirelles, em Teresópolis, com 43,1% de casos de alcoolemia. Nesta ação, 116 motoristas foram abordados, entre condutores e pessoas convidadas para dirigir seus veículos em caso de alcoolemia, e 50 casos de alcoolemia foram registrados.



No sábado (3), em Bom Jardim, dos 84 abordados, 27 estavam dirigindo sob efeito de álcool. Em duas ações realizadas em Nova Friburgo, nesta sexta e sábado, 65 casos de alcoolemia foram registrados. Somente no sábado, dos 54 veículos abordados em Nova Friburgo, 52 estavam sendo dirigidos por motoristas embriagados e apresentaram condutores habilitados para poderem levar o veículo.

"As ações de fiscalizações na região serrana obtiveram índices muito elevados neste fim de semana, por isso seguiremos realizando ações em todo o estado para que cada vez menos motoristas continuem dirigindo sob efeito de álcool", afirmou o superintendente da Operação Lei Seca, tenente-coronel Fabio Pinho.



Ainda de acordo com a Lei Seca, em outras regiões do estado também foram registrados muitos casos de embriaguez no volante. Na sexta-feira (2/7), 52 motoristas foram abordados na Ilha do Governador e o índice de alcoolemia chegou a 34,6%. Em Duque de Caxias, dos 59 motoristas abordados 27,1% estavam alcoolizados. No sábado (3/7), em uma ação na Estrada dos Três Rios, na Freguesia, 29 motoristas foram flagrados embriagados dos 35 veículos abordados. Já no domingo (4/7), em Belford Roxo, o percentual chegou a 27,4%.