Centro de Cidadania estadual fez mais de 3 mil exames gratuitos de Covid-19 em 2021 - NELSON PEREZ

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 17:31

Rio - Desde o início deste ano, 3.885 pessoas que apresentaram sintomas da covid-19 ou tiveram contato com alguém infectado, fizeram exames gratuitos de RT-PCR e de sorologia no Centro Comunitário de Defesa da Cidadania (CCDC) de Varginha, no Complexo de Manguinhos, Zona Norte do Rio. O local fica na Rua Leopoldo Bulhões, 952, em Manguinhos e os exames são realizados das 10h às 15h.



A iniciativa de testagem e mapeamento do vírus é uma parceria do Centro, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH), e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



Os exames gratuitos são oferecidos a moradores da comunidade de Manguinhos e dos bairros vizinhos de Benfica, Bonsucesso, Engenho Novo, Higienópolis, Jacarezinho, Maracanã e Maria da Graça. Os testes começaram a ser oferecidos em dezembro de 2020.



Quem busca o Centro para realizar os exames precisa instalar gratuitamente no celular o aplicativo Dados do Bem, que permite uma avaliação de sinais clínicos e epidemiológicos para pacientes com sintomas ou suspeita de Covid-19, e responder as perguntas de um questionário fornecido no aplicativo. O resultado dos exames sai em até 48h.



"É prático e cômodo. Minha filha baixou para mim. Agora vou esperar o meu resultado. Se Deus quiser, negativo", disse a dona de casa Solange da Costa Rezende, de 64 anos, após fazer exame de PCR. Moradora de Manguinhos, seu marido e sua filha testaram positivo há uma semana.



O Centro Comunitário de Defesa da Cidadania de Varginha é um dos 16 CCDCs que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH) mantém no estado do Rio como parte da política do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).



Os CCDCs realizam buscas por certidões de nascimento ou casamento em outros estados, declaração de hipossuficiência, além de isenção de taxas para celebração de casamento, união estável, averbação em certidões e até para segunda via de carteira de identidade e de certidões de nascimento, casamento ou óbito. Apenas o Centro de Manguinhos faz exames para Covid-19.