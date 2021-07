PM foi enterrado na tarde desta segunda-feira no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap - Lucas Cardoso / Agência O Dia

PM foi enterrado na tarde desta segunda-feira no Cemitério Jardim da Saudade, em SulacapLucas Cardoso / Agência O Dia

Por Lucas Cardoso

Publicado 05/07/2021 16:09 | Atualizado 05/07/2021 18:42





Cerca de 100 pessoas estiveram no sepultamento. Abalados, parentes, colegas de farda e amigos de Evaldo não quiseram falar sobre o caso. Rio - O céu nublado, os passos lentos e as lágrimas marcaram a despedida ao PM Evaldo Torres, de 38 anos, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. O policial foi baleado na última quarta-feira, enquanto se exercitava em uma academia, em Nova Iguaçu, mas morreu neste domingo Cerca de 100 pessoas estiveram no sepultamento. Abalados, parentes, colegas de farda e amigos de Evaldo não quiseram falar sobre o caso.

Amigos e familiares se despediram do PM Evaldo Torres nesta segunda no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. Ele foi baleado na última quarta-feira (30) enquanto se exercitava em uma academia de Nova Iguaçu.



— Jornal O Dia (@jornalodia) July 5, 2021

Além do PM, outros dois policiais foram alvo dos criminosos na última quarta feira. O colega de corporação Gilson de Oliveira Firmino, baleado no fêmur e tíbia, passou por cirurgia e segue internado. Também foi alvo dos criminosos uma policial civil, que foi atingida no ombro e já foi liberada.



Um dos responsáveis pelo ataque que provocou a morte do policial foi morto em confronto com os policiais, que revidaram os disparos. Os outros responsáveis ainda não foram localizados pela Policia Civil.

Na corporação há 10 anos, o cabo da PM lotado no 20º BPM (Mesquita) deixa dois filhos.

O CASO

De acordo com relato de moradores, quatro criminosos entraram em uma academia de crossfit, no Cacuia, em Nova Iguaçu, e atiraram contra dois policiais militares e uma policial civil. Os dois agentes, que estavam de folga, reagiram e houve confronto. A policial civil estava malhando no momento do tiroteio e foi baleada no braço.



Além disso, testemunhas relataram que um policial que passava no local viu a ação e também trocou tiros com os criminosos. Um dos dos bandidos morreu no local.



Questionada, a Polícia Militar informou que agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados por conta dos tiros. Na ação, um revólver calibre 38 foi apreendido.



A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga o caso. A perícia foi realizada no local, testemunhas estão sendo ouvidas e diligências estão em andamento para esclarecer os fatos. Até o momento, ninguém foi preso.