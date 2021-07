Vacinação contra o novo coronavírus - Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 22:33

Rio - A Prefeitura de Seropédica confirmou, na noite desta segunda-feira, o primeiro caso da variante delta do novo coronavírus no município da Baixada Fluminense. Nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou que está investigando o caso. Segundo a pasta, a paciente foi identificada e já se recuperou da doença em casa.







"A variante Delta, conhecida popularmente como a variante indiana, é uma nova linhagem do vírus Sars-Cov-2 e foi detectada pela primeira vez em outubro de 2020 na Índia. Atualmente essa variante já foi registrada em mais de 90 países incluindo o Brasil. É uma variante com maior potencial de dispersão e infecção", informou a SMS nas redes sociais.

A SMS pediu que os moradores do município continuem tomando as precauções necessárias para evitar infecções pelo novo coronavírus. "Reforçamos a necessidade de que sejam intensificadas as medidas não farmacológicas, visando a contenção da circulação do vírus no município", alertou.

Até esta segunda-feira, Seropédica teve 2.291 casos confirmados, 197 mortes e 2.094 pacientes recuperados. 27.620 pessoas foram vacinadas contra a covid-19 no município.