Prefeitura de Niterói antecipa calendário de vacinação - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 19:13

Rio - A Prefeitura de Niterói anunciou, nesta segunda-feira (5), que vai acelerar a vacinação contra covid-19 para a população geral. Até o dia 23 de agosto, pessoas maiores de 18 anos serão vacinados. Nesta terça-feira (6) pessoas a partir de 39 anos podem receber o imunizante. Já na quarta-feira (7) é a vez de quem tem a partir de 38 anos. O calendário de julho vai seguir em dois dias por idade, chegando até o final desse mês na população a partir de 28 anos.



De acordo com o município, o programa o calendário de vacinação segue de acordo com o número de doses recebidas pelo Ministério da Saúde. "O município possui boa cobertura vacinal com mais de 73% das pessoas acima de 18 anos (público vacinável) imunizadas com a primeira dose. Além disso, a cidade já concluiu a vacinação com a primeira dose contra a Covid-19 dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde (MS)", informou a prefeitura.

Nesse momento, além da população geral que segue sendo imunizada por idade, pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e lactantes maiores de 18 anos também podem se vacinar.



Confira o calendário atualizado de vacinação contra a Covid-19 em Niterói:



População Geral

Julho

05 e 06/07- a partir de 39 anos

07 e 08/07- a partir de 38 anos

09 e 10/07 – a partir de 37 anos

12 e 13/07 – a partir de 36 anos

14 e 15/07- a partir de 35 anos

16 e 17/07 – a partir de 34 anos

19 e 20/07 - a partir de 33 anos

21 e 22/07 - a partir de 32 anos

23 e 24/07 - a partir de 31 anos

26 e 27/07- a partir de 30 anos

28 e 29/07 - a partir de 29 anos

30 e 31/07 - a partir de 28 anos

Agosto

02 e 03/08 – a partir de 27 anos

04 e 05/08 – a partir de 26 anos

06 e 07/08 - a partir de 25 anos

09 e 10/08 - a partir de 24 anos

11 e 12/08 - a partir de 23 anos

13 e 14/08 - a partir de 22 anos

16 e 17/08 - a partir de 21 anos

18 e 19/08 - a partir de 20 anos

20 e 21/08 - a partir de 19 anos

22 e 23/08 - a partir de 18 anos

Documentação



População geral: Identidade com foto, CPF e comprovante de residência.

Comorbidades: Identidade com foto, CPF e comprovante de residência e laudo médico atualizado.

Gestantes: Identidade com foto, CPF e comprovante de residência. É necessário laudo médico nos primeiros estágios da gravidez.

Puérperas: Identidade com foto, CPF e comprovante de residência e certidão de nascimento do bebê.

Lactantes: Identidade com foto, CPF, comprovante de residência e laudo médico que comprove a amamentação.

Locais de vacinação



Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá – Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí

Posto volante no Ginásio do Colégio Gomes Pereira: Rua Nilo de Freitas, 40 – Largo da Batalha

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí