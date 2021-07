Incêndio atingiu a estação Parque Esperança, no eixo da Cesário de Melo - Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 18:19

Rio - A estação Parque Esperança, no eixo da Cesário de Melo, no corredor Transoeste, foi atingida por um incêndio na tarde desta segunda-feira. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio rapidamente.

De acordo com a Prefeitura do Rio, uma pessoa em situação de rua teria usado fogo para esquentar comida e deixou o local assim que as chamas se espalharam.

Segundo o consórcio BRT, a estimativa é de que o prejuízo tenha sido em torno de R$ 250 mil. Foi informado ainda que a estação está inativa desde 2018 devido a vandalismo e violência