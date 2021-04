Ônibus do BRT Rio é apedrejado por vândalos na estação Vaz Lobo Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 14:52

Rio - Um ônibus do BRT foi apedrejado por vândalos, na tarde deste domingo (25), na altura da estação Vaz Lobo, no corredor Transcarioca, na Zona Norte do Rio. O vidro de uma das janelas foi quebrado e o veículo foi encaminhado para a garagem. De acordo com o BRT, não houve feridos. O articulado volta ainda nesta segunda (26) à operação.



Em uma outra ocasião, três criminosos, sendo um deles menor, foram detidos por policiais militares após roubarem dois monitores que mostram os horários das viagens, na estação Colônia, corredor Transolímpica. O caso aconteceu no dia 15 de abril e a equipe de monitoramento da Inteligência do BRT verificou a ação pelas câmeras do Centro de Controle Operacional e acionou os agentes do Programa Estadual de Integração de Segurança (Proeis).

O vandalismo e o furto de equipamentos são dois problemas que geram muitos prejuízos ao sistema BRT. Segundo o BRT, o custo mensal referente à reposição de itens furtados, reparos nas estações e direcionamento de equipes para realização dessas obras gera prejuízos em torno de R$ 100 mil.

Manhã de segunda-feira com estação temporariamente fechada

O módulo expresso da estação Recreio Shopping, no corredor Transoeste, ficou temporariamente fechado no início da manhã desta segunda-feira (26) por causa de problemas na rede elétrica. A equipe de infraestrutura do BRT realizou os reparos necessários e a situação foi normalizada às 7h30.

