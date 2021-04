Carro e ônibus colidiram Reprodução

Rio - Uma idosa, de 74 anos, morreu nesta terça-feira, depois de invadir a pista do BRT ao realizar uma conversão proibida, na Avenida Abelardo Bueno, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. De acordo com o BRT, o veículo acabou colidindo com um articulado próximo à estação Rede Sarah, no corredor Transcarioca.

O BRT Rio informou que, lamenta o ocorrido e informa que faz campanhas permanentes em suas redes sociais alertando para os perigos da invasão à pista exclusiva e da conversão proibida. A empresa destacou que a conscientização necessária deve partir de todos (motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres) para evitar esse tipo de acidente.