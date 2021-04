Criminosos depredam estação Aeroporto Jacarepaguá Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 15:13

Rio - Após atos de vandalismos e furtos de equipamentos na madrugada deste sábado (17), a estação Aeroporto Jacarepaguá, no corredor Transcarioca, teve que ser fechada temporariamente. Os bandidos depredaram parte de sua estrutura, arrombaram a bilheteria, furtaram cabos, bebedouro e ar-condicionado. A equipe de infraestrutura do BRT está no local para fazer os reparos necessários e a previsão é de que a estação reabra ainda neste sábado.



A estação Lourenço Jorge, também situada no corredor Transcarioca, teve cabos furtados por bandidos mas não precisou ser fechada. Ao perceberem a chegada de uma viatura, os bandidos fugiram do local sem levar os cabos roubados.



PM detém três pessoas e recupera material furtado em estação do BRT na última quinta-feira



Três criminosos, sendo um deles menor, foram detidos por policiais militares após roubarem dois monitores que mostram os horários das viagens, na estação Colônia, corredor Transolímpica, na madrugada de quinta-feira (15). Na ocasião, a equipe de monitoramento da Inteligência do BRT verificou a ação pelas câmeras do Centro de Controle Operacional e acionou os agentes do Programa Estadual de Integração de Segurança (Proeis).



Os criminosos, que haviam embarcado em um articulado no sentido Recreio, foram abordados pelos policiais quando o veículo chegou à estação Asa Branca. Dois deles foram presos em flagrante e o menor, encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Os agentes recuperaram os monitores.



O vandalismo e o furto de equipamentos são dois problemas que geram muitos prejuízos ao sistema BRT. Atualmente, há 46 estações fechadas por essa razão. A previsão é que todas elas estejam em funcionamento até setembro de 2021. De janeiro até agora, nove estações já foram reabertas pela Prefeitura do Rio após obras de recuperação.



Em nota, o BRT informou que o custo mensal referente à reposição de itens furtados, reparos nas estações e direcionamento de equipes para realização dessas obras gera prejuízos em torno de R$ 100 mil.