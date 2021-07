Drones também conseguem identificar automóveis em excesso de velocidade - Divulgação/Detran.RJ

Drones também conseguem identificar automóveis em excesso de velocidade Divulgação/Detran.RJ

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 17:26

Rio - O Departamento de Trânsito do Rio (Detran.RJ) vai realizar novas operações contra corridas ilegais, os "pegas" em diversos pontos do estado, com a ajuda de drones. Os equipamentos são usados para mapear as áreas e acompanhar a movimentação de veículos em postos de gasolina e outras regiões próximas, que são usadas como pontos de reunião pelos praticantes.



Os drones também conseguem identificar automóveis em excesso de velocidade antes mesmo das áreas das blitzes. Desde maio, o Detran intensificou as fiscalizações a corridas ilegais e também a motos que circulam com o sistema de escapamento adulterado, causando barulho excessivo.

Para isso, o departamento fica atento à modificação irregular de característica dos veículos, como rebaixamento de suspensão, abertura de escapamentos, 'envenenamento' de motores e iluminação fora das especificações, entre outras.

Publicidade

Todos os motoristas flagrados com veículos nessas condições serão autuados, e os veículos, retirados de circulação. A última operação, realizada na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, aconteceu em parceria com o Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado (GSI-RJ). O objetivo foi coibir as corridas ilegais que costumam ser realizadas nas noites de quartas e quintas-feiras próximo ao Campo Olímpico de Golfe, na Barra, segundo relatos de moradores que procuraram o Detran.

Outros pontos de 'pegas' no estado estão sendo detectados pelo departamento. Nas duas operações com drones, na Barra, realizadas até agora, 132 veículos foram abordados, dos quais 72 foram multados por diferentes irregularidades. Entre os motivos principais das autuações, durante as últimas fiscalizações, estão a falta de licenciamento do veículo e habilitação irregular.



Publicidade

"Nossa Coordenadoria de Fiscalização está aumentando as blitzes contra corridas ilegais. Contaremos sempre com a parceria do Gabinete de Segurança Institucional para detectar a infração com mais clareza. As operações também serão realizadas em outras regiões do Estado do Rio", declarou o presidente do Detran, Adolfo Konder.



Participar de "pegas" é crime de trânsito. As imagens gravadas pelos drones podem ser usadas para comprovar a prática. Se os agentes identificarem veículos participando de corridas em vias públicas, os motoristas flagrados serão conduzidos à delegacia para autuação. As fiscalizações inibem essas corridas ilegais em vias públicas.