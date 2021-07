Vacinação contra a covid-19 - Reprodução internet

Vacinação contra a covid-19Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 16:22

Rio - A Prefeitura de Nilópolis confirmou, nesta segunda-feira, que aplicou 210 doses de vacinas da AstraZeneca fora da validade. Até o momento, a Secretaria de Saúde do município da Baixada Fluminense já vacinou novamente 25 pessoas que receberam a dose vencida.

Em nota, a SMS afirmou que realiza busca ativa de todos os casos suspeitos de terem tomado a dose da AstraZeneca fora da validade. "De antemão, os casos que se confirmam, já estão sendo convocados para se revacinarem no Posto Central, caso tenha passado 28 dias desde a última dose. Até o final da manhã desta segunda-feira, já foram aplicadas 25 doses nesta situação", afirmou.

Publicidade

Vacinação no Rio

Publicidade

Em nota, a Prefeitura do Rio disse que nenhuma das doses aplicadas no município estavam vencidas no momento da aplicação. Desde sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) checou os 756 suspeitos de terem recebido as doses da AstraZeneca fora da validade. Até o momento, 741 pacientes foram contatados pelas autoridades para investigação.

"Diante das mais de 4,1 milhões de doses de vacinas contra covid-19 aplicadas no Município do Rio, os registros identificados com erros no preenchimento das informações representam uma parcela muito pequena da campanha de vacinação, que, desde o seu início, lida com eventuais episódios de instabilidade do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações", garantiu.

Publicidade

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) esclareceu que todos os lotes da vacina Oxford/AstraZeneca foram enviados aos 92 municípios do estado estavam dentro do prazo de validade. "A Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SVAPS) reforça que não houve distribuição aos municípios de doses de Oxford/Astrazeneca vencidas. A SVAPS está apurando junto às secretarias municipais de Saúde se houve algum erro de registro das doses no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)", afirmou.