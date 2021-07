Pessoas que passavam pelo local acionaram policiais - Divulgação/Secretaria Municipal de Ordem Pública

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 19:34

Rio - Um homem de 19 anos foi preso em flagrante, na noite deste domingo (4), quando furtava grades que dividem a pista do BRT, em Olaria, na Zona Norte do Rio. A prisão foi realizada por agentes do Programa BRT Seguro, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).



De acordo com a pasta, o caso aconteceu por volta das 22h30 na Rua Ibiapina. Pessoas que passavam pelo local acionaram policiais que faziam um patrulhamento na calha do BRT. O homem foi detido no momento em que retirava a grade de ferro, na altura da estação Ibiapina. O caso foi registrado na 22ª DP (Penha) como furto.