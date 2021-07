Criminoso aproveitou rua pouco movimentada para praticar o furto - Reprodução de vídeo

Criminoso aproveitou rua pouco movimentada para praticar o furtoReprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 18:54

Rio - Um furto a carro foi flagrado por uma câmera de circuito interno na rua Jaceguais, no Maracanã, na Zona Norte, neste domingo. Pelas imagens, o criminoso se aproxima do veículo preto, parece utilizar uma chave mestra para forçar a entrada no veículo modelo Fiat Gran Siena.

Após entrar, ainda com a porta aberta, ele parece tentar dar a partida. Sem sucesso, o criminoso parte para outra estratégia e abre o capô do veículo, onde ele consegue uma ligação direta na bateria.



Enquanto o criminoso realizava a ação, que levou cerca de um minuto, pessoas chegaram a passar próximo ao local, mas ninguém suspeitou do comportamento. O ladrão usava casaco com capuz e estava de máscara, o que pode dificultar a identificação.



O crime foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão sendo feitas no local para tentar identificar o responsável pelo crime.