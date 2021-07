Henrique Fogaça (E), Helena Rizzo, Erick Jacquin e Ana Paula Padrão estão à frente do 'MasterChef' 2021 - Divulgação/Band

Henrique Fogaça (E), Helena Rizzo, Erick Jacquin e Ana Paula Padrão estão à frente do 'MasterChef' 2021 Divulgação/Band

Por Bruna Fernandes

Publicado 06/07/2021 00:00

Os fãs de realities de culinária têm um compromisso inadiável hoje, às 22h30: a estreia da temporada do 'MasterChef', na Band. Cheio de novidades e com 23 participantes, o programa conta uma nova nova jurada, Helena Rizzo, que assumiu após a saída de Paola Carosella.

No júri desde o lançamento da atração, em 2014, Erick Jacquin avalia que o programa ganha uma nova roupagem com a chegada de Helena. "As expectativas são as melhores possíveis, porque teremos muitas novidades. A Helena Rizzo vai dar uma cara nova ao programa. Além disso, teremos provas inéditas. Os cozinheiros estarão mais preocupados, porque eles não sabem o que vai acontecer. Aliás, ninguém sabe, nem eu. Fora isso, tem muita coisa que o público não vê. Nos bastidores, tem gente que se ama, mas têm muitos que se odeiam e esse confinamento irá aguçar ainda mais os sentimentos na hora de colocar a mão na massa", analisa o chef.

Publicidade

Outra grande novidade é o avental dourado, que será utilizado pelo participante que se sentir injustiçado em provas feitas em grupo. "O avental dourado vem para apimentar o trabalho em equipe", revela Marisa Mestiço, diretora do reality show. "É o 'MasterChef voltando às origens, mas mais malandro", completa a apresentadora Ana Paula Padrão.

Dono de um estilo reservado, que por vezes "assusta" os participantes, o chef Henrique Fogaça conta que não pretende segurar a emoção no momento em que perceber a evolução dos candidatos. "Eventualmente eu choro, eu fico emocionado", diz o veterano jurado, ressaltando que está lidando "com os sonhos dos participantes". Ansiosa para a estreia, Helena Rizzo também comenta sobre o papel do júri. "Tem que falar as coisas, tem que corrigir, mas tem um tom pra isso."

Publicidade

A nova temporada do 'MasterChef' contará, ainda, com a presença de diversos famosos, entre eles os cantores Fabiano Menotti, Duda Beat, Diogo Nogueira e Naiara Azevedo. O ator Felipe Titto e o apresentador Zeca Camargo completam a lista de celebridades que vão invadir as provas para desafiar os competidores.

Os desafios fora do estúdio estão de volta e produção promete provas ainda mais inusitadas, como cozinhar na suíte presidencial de um hotel cinco estrelas e em uma praia. A produção enfatiza que todas os protocolos sanitários de segurança serão seguidos.

Publicidade

O grande vencedor da 8ª temporada leva para casa, além do troféu MasterChef 2021, a quantia de R$ 300 mil. Isso sem contar os prêmios dos patrocinadores, como cursos, viagens e uma cozinha equipada. Bom apetite!