Vacinação contra Covid-19Foto: Divulgação.

Publicado 05/07/2021 19:17

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) distribui, nesta segunda e terça-feira, 755.400 doses de vacina contra Covid-19 no Rio. Os 92 municípios do estado receberão 190.710 doses da Pfizer para primeira aplicação, 328.990 da AstraZeneca para segunda e 235.700 da Janssen.

"Na semana passada, publicamos a terceira edição do Calendário Único, antecipando ainda mais a vacinação da população do estado. A previsão é de que, até o fim de agosto, todas as pessoas com 18 anos ou mais estejam imunizadas com a primeira dose. Estamos avançando na imunização, mas é importante que a população retorne aos postos para tomar a segunda dose do esquema vacinal, pois somente assim alcançaremos a imunização coletiva", explicou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí retiram as doses na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da secretaria, em Niterói, Região Metropolitana. Nesta terça-feira, a partir das 7 horas, vans e caminhões irão sair do local para os municípios das regiões Metropolitana I e II, Médio Paraíba, Serrana e Centro Sul. Logo depois, quatro helicópteros irão levar as vacinas para a Costa Verde, Norte, Noroeste e Baixada Litorânea.