Arma apreendida com o criminoso - Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 18:02 | Atualizado 05/07/2021 21:33

Rio - Um homem foi atacado a tiros, na tarde desta segunda-feira, na Rua José Linhares, no Leblon, Zona Sul do Rio. Identificado como Izaque da Silva Almeida, de 34 anos, ele foi baleado na frente do supermercado Pão de Açúcar. Segundo informações do Leblon Presente, o dono de uma banca de jornal foi preso em flagrante e a vítima socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde segue em estado grave.

Após a prisão, o homem informou aos policiais que estava sofrendo ameaças da vítima, que trabalha em um aplicativo que presta serviços ao Pão de Açúcar. Ele foi encaminhado para a 14ª DP (Leblon), onde o caso será registrado. Na ação, uma pistola foi apreendida.