Blitz na cidade

Publicado 15/05/2021 08:43 | Atualizado 15/05/2021 08:43

Ação da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública integrada com a Policia Militar e Guardas Civis em Operações Especiais realizaram BLITZ em locais específicos, previamente estudados através de Operações de Fiscalização em vista do cumprimento do CTB e Repressão a práticas de Crimes na Cidade, ostensivamente e Preventivamente nos seguintes pontos da Cidade: Entrada do Ciep; Entrada do Ribeirinho; Entrada do Portão de Ferro e Mangueira; Rodoviária e Finalizamos na Estrada Paraty-Cunha.

Foram realizadas 60 abordagens, das quais 06 Motocicletas foram recolhidas ao Depósito Público por apresentar Irregularidades e Infrações Legais que Inviabilizariam a Circulação Segura.