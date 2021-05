MATERIAL APREENDIDO: 188 pinos de cocaína e 73 pedras de crack Persante Baldoni

Publicado 27/05/2021 22:30

Guarnição do 5º BPM, seguindo as diretrizes do Cmt de Cia em intensificar o patrulhamento nos Bairros Mangueira e Ilha das Cobras pela alta atividade do tráfico e a guerra entre os bairros.

Em patrulhamento a guarnição teve a atenção voltada o suspeito em posse de uma sacola, que em revista os policiais lograram êxito em encontrar 188 pinos de cocaína e 73 pedras de crack.

Em interrogatório o suspeito preso em flagrante confessou que veio de Angra dos Reis para fortalecer o tráfico de Drogas na localidade. Assim foi conduzido para 167 ° DP para medidas cabíveis.