Cadela salva ainda amamentava filhotes pequenos Dr. Marcello Russo

Por Persante Baldoni

Publicado 27/05/2021 23:00

Hoje as 17:30, foi feito um registro de ocorrência na delegacia sobre maus tratos de animais, criou-se então imediatamente uma ação integrada da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública na pessoa do Secretário o Dr. Marcello Russo.

A ação aconteceu no bairro Ilha das Cobras, onde pode-se averiguar o confinamento de um cachorro que ficava dia e noite preso com uma corrente embaixo de uma escada, a cadela estava amamentando ainda filhotes pequenos foi socorrido e encaminhado a exames médicos veterinário e depois foi levada para um Lar Temporário com Cuidadora que acompanhou as Diligências. Feito o Registro de Ocorrência na 167 DP para as Medidas Legais.

Marcello Russo Delegado informa que incorre no crime previsto no Art. 32, Parágrafo: 1°-A da Lei 9.605/97 que prevê pena de Reclusão: 2 anos a 5 anos tratando-se de Cães e Gatos.

Segundo Informações, o Proprietário do Animal Não se encontrava no local.