Porteiro segue internado em hospital - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 12:51 | Atualizado 07/07/2021 14:47

Rio - O porteiro Francisco Andrade, de 55 anos, baleado nesta terça-feira no Morro dos Prazeres, no Rio Comprido, permanece internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Além dele, Lucas Rodolfo, de 19 anos, também foi ferido e socorrido ao local. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Francisco precisou passar por uma cirurgia na unidade. Ambos têm estado estável.