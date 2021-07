Prefeito do Rio falou sobre a vacinação durante evento no Porto Maravilha - Divulgação/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 15:54

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou, nesta quarta-feira, que defende misturar vacinas diferentes da covid-19 entre as primeiras e segundas doses. No entanto, segundo informações do EXTRA, ele ressaltou que a decisão não compete a ele, mas às autoridades médicas. Paes falou sobre a vacinação durante um evento no Porto Maravilha.

"Estamos vendo várias experiências pelo mundo em que há sim primeira dose de Astrazeneca e segunda de Pfizer. Isso é possível, a gente defende na prefeitura que seja assim. Mas é uma decisão do PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde e da Secretaria municipal de Saúde", afirmou.

Eduardo Paes também falou sobre a necessidade da população continuar com as medidas de prevenção contra a covid-19, como usar máscara de proteção e evitar aglomeração, em decorrência do surgimento de mais uma variante, a delta

"As ações mais tradicionais, de controle de fronteiras, em geral são em aeroportos, com a Anvisa, ou em rodoviárias, ações mais a nível estadual e federal. Mas chamamos a atenção para a população. As variantes existem, provavelmente com transmissão comunitária. Estamos muito otimistas com a vacinação, mas é importante que as pessoas ainda tomem cuidado, usando máscara e com distanciamento social".

A cidade do Rio está aplicando, desde o início de junho, segunda dose da vacina da Pfizer em grávidas e puérperas que tomaram a primeira dose de Astrazeneca.