Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, fez uma publicação em seu perfil do Twitter, na manhã deste domingo, para defender a vacina CoronaVac, do Instituto Butantan, e criticar o presidente Jair Bolsonaro. Na publicação, Paes compartilhou um vídeo da live dessa semana do presidente, no qual ele menospreza e afirma que o imunizante chinês "não deu muito certo". Com isso, o prefeito defendeu a imunização com qualquer vacina e falou sobre uma experiência pessoal.

Paes relembrou que a mãe dele, Consuelo da Costa Paes, 76 anos, contraiu covid-19 após tomar as duas doses do imunizante CoronaVac e não apresentou sintomas graves. Já o pai do prefeito, Valmar Souza Paes, de 78 anos, havia tomado apenas uma dose de um outro imunizante e faleceu, no último dia 25, por complicações da doença . Valmar ficou dois meses internado em um hospital particular do Rio.

Paes repudiou o discurso do presidente e reforçou que a população deve tomar a vacina contra covid-19 que estiver disponível nos postos de vacinação. "Tomem qualquer vacina. Vacina boa é a que vai no braço! Diante de desinformação me sinto obrigado a dar meu depoimento pessoal: minha mãe tomou as duas doses da CoronaVac e passou ilesa pela covid. Meu pai só tinha tomado a primeira de outra vacina. Obrigado Butantan e João Doria", escreveu o prefeito.

No vídeo republicado por Paes, Bolsonaro aparece ao lado do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e ironiza o imunizante produzido pelo Butantan. Ele também afirma que está aguardando o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), falar que a vacina não deu certo.

"Um cara da OMS [Organização Mundial de Saúde] que não é médico disse que 'variante Delta da covid-19 se espalha também em populações vacinadas'. Abre logo o jogo que tem uma vacina ai que, infelizmente, não deu certo. Eu estou aguardando aquele cara de São Paulo [João Doria] falar. Não deu certo essa vacina dele lá no Chile. Aqui no Brasil também parece que está complicado. Torcemos para que essa notícia não estejam certas, mas parece que, infelizmente, não deu muito certo", falou Bolsonaro aos risos.

Após a publicação, Doria também se manifestou e falou que a "racionalidade vencerá a desinformação".

"Querido amigo, mais uma vez, meus sentimentos pelo seu pai. Parabéns pelo depoimento e obrigado pelas palavras. A racionalidade vencerá a desinformação. O bem vencerá o mal", escreveu o governador de São Paulo.