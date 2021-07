Vacinação em São João de Meriti, Região Metropolitana do Rio, na Praça dos três Poderes em frente à prefeitura, nesta quarta-feira (12). - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Vacinação em São João de Meriti, Região Metropolitana do Rio, na Praça dos três Poderes em frente à prefeitura, nesta quarta-feira (12).Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 03/07/2021 07:30

mutirão de vacinação para aplicar a primeira e segunda dose da vacina contra a covid-19 na população. O atendimento ocorrerá na Tenda da Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura, das 8h às 12h.



A equipe reforça que está com poucas doses de Coronavac no município, por isso reservou o sábado (03) para a aplicação da segunda dose da vacina, dando assim continuidade ao processo de imunização para quem não conseguiu se vacinar.

São João de Meriti , por meio da Secretaria de Saúde, promove neste sábado umpara aplicar a primeira e segunda dose da vacina contra a covid-19 na população. O atendimento ocorrerá na, em frente à Prefeitura, das 8h às 12h.A equipe reforça que está com poucas doses de Coronavac no município, por isso reservou o sábado (03) para a aplicação da segunda dose da vacina, dando assim continuidade ao processo de imunização para quem não conseguiu se vacinar.

Em Meriti, para receber o imunizante, é necessário levar RG e CPF ou cartão do SUS. Até a última divulgação, 133.026 meritienses haviam sido imunizados com a primeira dose, e com a segunda, 62.081.



Veja quem pode se vacinar:



- Sem comorbidades a partir 47 anos

- Com comorbidades a partir 22 anos

- Profissionais de educação e saúde a partir de 18 anos

- Pessoas com deficiência e síndrome de down a partir dos 18 anos

- Grávidas, puérperas e lactantes a partir de 18 anos, devem levar também um documento de indicação do obstetra (prescrição médica), autorizando a imunização e no caso das puérperas e lactantes, a certidão de nascimento do bebê.

- Trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, também conhecidos como garis, a partir de 18 anos.



